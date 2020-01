Vijftig extra verblijfsvergunningen voor Turken na arrestatie IND'er

Meer Turkse asielzoekers mogen in Nederland blijven, omdat hun dossiers mogelijk in handen zijn van de Turkse regering. Het gaat om zo'n vijftig extra verblijfsvergunningen, laat staatssecretaris Ankie Broekers-Knol weten aan de Tweede Kamer.

Anderhalve maand geleden werd bekend dat Nederland de asielverzoeken van een "zeer beperkt aantal" Turkse asielzoekers had ingewilligd, omdat een Turkse vertrouwenspersoon die werkt voor de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst in Turkije was opgepakt. Hun gegevens zijn daarbij mogelijk buitgemaakt door de Turkse autoriteiten.

Gülen-aanhangers

De aanvragen kwamen waarschijnlijk van aanhangers van Fethullah Gülen, die door Turkije verantwoordelijk wordt gehouden voor de mislukte coup in 2016.

Uit de Kamerbrief van staatssecretaris Broekers-Knol blijkt dat het in eerste instantie om tien aanvragen ging die de IND'er recent voor zijn arrestatie in zijn portefeuille had. Maar voor de zekerheid is besloten om nu alle asielaanvragen goed te keuren waaraan de vertrouwenspersoon de afgelopen twee jaar werkte.

Turkije boos om inwilligen

Turkije heeft nog niet gereageerd op de toekenning van de extra verblijfsvergunningen. Het inwilligen van de eerste aanvragen noemde het land vorige maand "onacceptabel".

Nederland ging volgens Turkije in tegen een VN-verdrag uit 1951 over de status van vluchtelingen. "Want daarin staat dat individuen die worden verdacht van terreurmisdrijven geen vluchtelingstatus kunnen krijgen", aldus het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Broekers-Knol schrijft in de Kamerbrief dat ze het proces rond de opgepakte vertrouwenspersoon op de voet volgt. Zo is de man vorige maand door Nederland nog bezocht in zijn cel en is er "tot op hoog niveau" aangedrongen op "een eerlijke en spoedige rechtsgang".