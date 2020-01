Achternaam wijzigen makkelijker voor incestslachtoffers

Brexit-dag: Historisch moment, maar lang niet iedereen viert feest

Zo'n 3,5 jaar is ernaartoe gewerkt: de brexit. Vandaag is het zover. Na jaren van onderhandelen, twee premiers die sneuvelden en talloze Belangrijke Dagen in het proces stappen de Britten om klokslag 00.00 uur uit de Europese Unie.