Onrust onder Britten in Nederland: 'Je moet klaar zijn voor na de brexit, maar hoe?'

Nederlander worden

De Britse Debbie Kenyon-Jackson twijfelt of ze het Nederlanderschap moet aanvragen om alle praktische problemen in een keer op te lossen. Zij en haar man David wonen hier al 29 jaar. Hun twee zonen (22 en 25 jaar) zijn hier geboren. Alle vier hebben ze een Brits paspoort. "Het liefst zouden we de dubbele nationaliteit krijgen. Of een Europees paspoort. Maar dat kan niet."

Kenyon-Jackson is directeur van een taleninstituut, ze is wel gewend aan enige bureaucratie. Maar hoe het zit met haar rechten na de brexit is voor een leek niet meer te snappen, zegt ze. "Je ziet door de bomen het bos niet meer. Je krijgt steeds de boodschap dat je je goed moet voorbereiden voor na de brexit, maar waarop dan?"

Vragen

Het gezin woont hier al zo lang dat Kenyon-Jackson niet bang is dat ze geen verblijfsvergunning krijgt. Maar ze heeft andere vragen. Haar oudste zoon Tim bijvoorbeeld, is met een Nicaraguaanse getrouwd. Moet zij straks inburgeren? Haar jongste, Daniel, studeert in Maastricht en woont in België. Hij zou na 31 december een Belgische verblijfsvergunning krijgen. "Kan hij na zijn studie nog wel terug naar Nederland?" En hoe zit het als ze haar bejaarde moeder een paar maanden in huis wil halen? "Is mijn moeder verzekerd als ze ziek wordt?"