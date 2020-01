'Centrale Bank Suriname gebruikte tientallen miljoenen aan tegoeden burgers'

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft tientallen miljoenen aan vreemde valuta van burgers gebruikt, zonder dat banken daarvan wisten. Banken zijn zeer verontwaardigd dat ze maandenlang zijn misleid, meldt Starnieuws.

Zaterdag werd de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) er door president Bouterse, minister van Financiën Hoefdraad, de leiding van de CBvS en de regeringscommissaris Kirpalani van op de hoogte gebracht dat "met de CBvS gemaakte afspraken over het beheer van de vreemde-valuta-kasreservegelden niet zijn nagekomen".

De banken zijn volgens de vereniging woedend op oud-president van de CBvS Robert van Trikt, die eerder deze maand op non-actief werd gesteld vanwege een onderzoek naar misstanden bij de centrale bank. Uit onderzoek is onder meer gebleken dat er sprake was van belangenverstrengeling tussen het accountantskantoor van Van Trikt en de bank. Ook zou hij dure auto's en stukken grond hebben gekocht. Van Trikt was nog geen jaar bij de centrale bank actief.

90 miljoen euro

Na inspectie bleken de aanwezige internationale reserves omgerekend zo'n 90 miljoen euro lager. "De banken hebben aangegeven dat dit volstrekt ontoelaatbaar is en in strijd met het voorschrift dat de CBvS zelf heeft uitgevaardigd", schrijft de bankiersvereniging.

De bankiersvereniging, die toezicht houdt op de vreemde valuta van de centrale bank, heeft de CBvS opnieuw gevraagd opening van zaken te geven. "Vooral ook in relatie met de aan de CBvS toevertrouwde vreemde-valuta-kasreserve."

De vereniging zegt dat strenge maatregelen zijn afgedwongen om het beheer van de vreemde valuta veilig te stellen. Dat gebeurt onder meer door het openen van beveiligde bankrekeningen in het buitenland waarop de CBvS en de bankiersvereniging gezamenlijk tekenbevoegd zijn. Daardoor kan de centrale bank niet meer zelfstandig transacties verrichten met betrekking tot de kasreserves. Ook onderzoekt de bankiersvereniging mogelijkheden om juridische maatregelen te nemen.

Ook heeft de vereniging zijn zorgen geuit over de stijgende wisselkoers, waardoor Surinaamse producten duurder worden en de internationale concurrentiepositie verslechtert. "De SBV heeft wederom haar bezorgdheid geuit over de stijging van de wisselkoers welke een direct gevolg is van het gapend begrotingstekort, waarbij uitgaven twee keer zo hoog zijn als de inkomsten, en de onhoudbare wijze waarop deze wordt gefinancierd."