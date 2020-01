400 euro voor het invullen van online enquêtes? 'Eerder tientjes-werk'

Vijfhonderd euro in twee jaar

Jongeren lijken zich te laten verleiden door die advertenties. NOS Stories sprak met tientallen jongeren die enquêtes invullen in ruil voor geld. De 16-jarige Chris vult tussen de 20 en 30 enquêtes per week in en heeft er in twee jaar tijd zo'n vijfhonderd euro mee verdiend. "Het begon een beetje als grap, maar ik bleek er uiteindelijk toch geld mee te kunnen verdienen. Ik ben er per week ongeveer een uurtje mee bezig", zegt hij.

Maar voor de meesten is het toch niet zo'n vetpot te zijn als in eerste instantie werd beloofd. "Het duurde soms wel een uur voor ik klaar was met een enquête, terwijl er gezegd werd dat het maar twintig minuten zou duren. Daarnaast krijg je er heel weinig voor terug. Je moet heel lang enquêtes invullen om er uiteindelijk een keer een cadeaubon van een tientje voor terug te krijgen", zegt de 17-jarige Tico.

Rijk worden met enquêtes invullen gaat je, volgens Steven Noordam van Panelwizard, ook een enquêtesite, sowieso niet lukken. "Dat kan ook niet: op het moment dat je er rijk van kan worden, trekken we de verkeerde mensen aan. Onderzoekstechnisch is dat niet goed. Ik wil geen mensen in mijn panel die het alleen maar doen voor het geld, maar ook omdat ze het leuk vinden."