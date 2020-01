Uitstel eHerkenning Belastingdienst voor 24.000 ondernemers

Zo'n 24.000 kleine ondernemers krijgen uitstel tot 1 juli voor de aanschaf van eHerkenning, een veiligheidssysteem waarmee ze aangifte moeten doen bij de Belastingdienst. Het besluit volgt op klachten van ondernemers met een besloten vennootschap over het inlogsysteem, dat sinds 1 januari verplicht is.

Het eHerkenning-systeem zorgt voor een beveiligd contact tussen bedrijven en overheid over allerlei zaken, zoals vergunningen, het UWV en dus ook de belastingaangifte.

Ondernemers moeten het systeem, dat vergelijkbaar is met DigiD voor burgers en eenmanszaken, sinds kort zelf aanschaffen bij een leverancier van hun keuze. Ze betalen daar tot 40 euro per jaar voor. Ondernemers klaagden over deze extra kosten.

De 24.000 ondernemers aan wie nu uitstel wordt verleend, krijgen een brief met uitleg over het besluit. De Belastingdienst weet welke ondernemers nog niet met eHerkenning werken, doordat die hebben geprobeerd om op de 'oude' manier in te loggen om hun aangifte in te vullen.

Mogelijk vergoeding

De Tweede Kamer vindt dat de Belastingdienst de invoering van het systeem slecht heeft aangepakt. Of ondernemers hiervoor een vergoeding gaan krijgen moet komende week blijken, in een Kamerdebat over 'de digitale overheid'.