Kamervoorzitter Arib schrijft boze brief aan premier Rutte

De informatiepositie van de Tweede Kamer wordt regelmatig geschaad door het kabinet. Dat schrijft Kamervoorzitter Arib in een brief aan premier Rutte. Zij refereert aan eerdere gesprekken met Rutte hierover en constateert dat er weinig tot niets is verbeterd.

De media zijn vaak eerder op de hoogte van beleidsvoornemens van het kabinet dan de Kamer, schrijft Arib. Zij vindt dit "uit staatsrechtelijk oogpunt zeer ongewenst, zo niet onaanvaardbaar". Een van de belangrijkste taken van de volksvertegenwoordiging is het beoordelen en controleren van kabinetsbeleid. Die taak komt volgens Arib in gevaar.

Ook heeft Arib kritiek op de nieuwe trend van ministers om "persmomenten" te organiseren. Ministers lichten dan aan journalisten hun nieuwe beleid toe. Vaak hebben Tweede Kamerleden hier nog niets over vernomen, terwijl zij wel al door journalisten worden gebeld om een reactie te geven.

Late avonden

Ook de tijdstippen die ministers uitkiezen voor belangrijke aankondigingen zijn tegen de afspraken, schrijft Arib aan Rutte. "De persmomenten vallen bovendien vaak op vroege ochtenden, late avonden en in het weekend."

Ook brieven aan de Tweede Kamer worden regelmatig 's avonds laat pas verstuurd. Hierdoor hebben Kamerleden geen normale werktijden en kunnen zij hun werk niet goed plannen.

Arib heeft Rutte gevraagd de kwestie in de wekelijkse ministerraad aan de orde te stellen.