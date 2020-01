Noodtoestand uitgeroepen in Canberra vanwege bosbranden

In de Australische hoofdstad Canberra en omgeving is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de aanhoudende bosbranden. Stijgende temperaturen en harde wind dreigen de bosbranden de komende dagen verder aan te wakkeren.

De premier van het Australisch Hoofdstedelijk Territorium, Andrew Barr, waarschuwt in lokale media voor de meest bedreigende omstandigheden in bijna twee decennia. "Ik begrijp de ongerustheid die het uitroepen van de noodtoestand zal veroorzaken, zeker bij degenen die de bosbranden van 2003 hebben meegemaakt. Het is voor het eerst dat de noodtoestand is uitgeroepen sinds die tragische gebeurtenis."

Het Hoofdstedelijk Territorium is een kleine deelstaat die in de grote deelstaat New South Wales ligt. In januari 2003 kwamen in het gebied in twee weken tijd vier mensen om het leven en raakten honderden mensen gewond door de bosbranden. De schade aan natuur, huizen en landbouwgronden liep in de honderden miljoenen.

Onmiddellijk vertrekken

De noodtoestand is 72 uur geldig. Autoriteiten krijgen meer bevoegdheden om mensen te evacueren, wegen af te sluiten en de controle over te nemen op privédomeinen.

Barr zegt dat onmiddellijk vertrekken de veiligste optie is voor de inwoners in het zuiden van het district Tuggeranong. Dat district ligt ten zuiden van Canberra. Hij noemt de branden "zeer onvoorspelbaar". Ze verplaatsen zich in oostelijke richting en het lukt de brandweer niet ze in de hand te houden.

Ook in Victoria, de deelstaat waartoe Melbourne behoort, en in New South Wales woeden nog tientallen bosbranden. In New South Wales werd al twee keer de noodtoestand uitgeroepen. De verwachting is dat ook die deelstaten de gevolgen van de ongunstige weersomstandigheden de komende dagen zullen ondervinden.

De bosbranden in Zuidoost-Australië hebben de afgelopen maanden aan 33 mensen het leven gekost. Ook zijn naar schatting een miljard dieren omgekomen. Ook zijn zo'n 2500 huizen en miljoenen hectaren grond vernietigd.