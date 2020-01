Afzettingsprocedure tegen Trump mogelijk vandaag al voorbij

De Democraten in de Amerikaanse Senaat lijken niet genoeg stemmen te hebben om getuigen naar de Senaat te roepen in de afzettingsprocedure tegen president Trump. Een van de weinige Republikeinse senatoren die daar mogelijk voor zouden stemmen, heeft verklaard dat niet te doen. Daarmee is het goed mogelijk dat het impeachmentproces vandaag tot een einde komt.

De beslissing van de Republikein is een harde klap voor de Democraten, die in de minderheid zijn in de Senaat. Ze hoopten dat vier Republikeinse senatoren, Lamar Alexander, Lisa Murkowski, Susan Collins en oud-presidentskandidaat Mitt Romney, net als zij getuigen zouden willen horen. Met hun steun zouden 51 van de 100 senatoren getuigen willen oproepen. Maar Lamar Alexander blijkt daar dus niet aan mee te doen.

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden beschuldigen Trump van machtsmisbruik voor politiek gewin en tegenwerking van het onderzoek daarnaar. De president zou de Oekraïense president onder druk hebben gezet om een onderzoek te beginnen naar zijn politieke rivaal Joe Biden en diens zoon. Het Witte Huis zou militaire steun voor Oekraïne hebben willen inhouden als drukmiddel.

'De beschuldigingen zijn al bewezen'

"Het is niet nodig om met meer bewijs aan te tonen wat al is bewezen", zei de Republikeinse senator Lamar Alexander over de verklaringen in het Huis van Afgevaardigden, waarmee de Democraten willen aantonen dat Trump zijn macht heeft misbruikt en de rechtsgang heeft belemmerd. Omdat het Huis volgens hem al voldoende bewijs heeft aangeleverd, wil hij niet meer getuigen horen.

"De vraag is niet of de president het heeft gedaan, maar of de Amerikaanse Senaat dan wel het Amerikaanse volk daarover beslist", zei Alexander na de tweede dag van het verhoor in de Senaat. "De grondwet schrijft voor dat het volk die beslissing moet nemen bij de presidentsverkiezing, die maandag in Iowa begint."

Lamar zegt dat het handelen van Trump ongepast was en dat hij de rechtsgang heeft ondermijnd. "Maar de grondwet geeft de Senaat niet de macht om een president te verwijderen en hem van het stembiljet te verbannen vanwege ongepast gedrag."

Nieuw boek van Bolton

De waarschijnlijk gestrande poging van de Democraten om meer getuigen te horen, komt op een pijnlijk moment. Juist deze week gaf Trumps oud-veiligheidsadviseur Bolton de Democraten munitie in de afzettingsprocedure. In een nog te verschijnen boek schrijft hij dat Trump er wel degelijk op aandrong de militaire hulp aan Oekraïne op te schorten als het land geen onderzoek naar Biden begon. Voor de Democraten was het dus van groot belang om Bolton te horen in de Senaat.