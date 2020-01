Internetcriminelen lichten Rijksmuseum Twenthe op, bijna 3 miljoen euro schade

'Kunsthandel wist ervan'

Museumdirecteur Odding zegt tegen de NOS dat zijn mailsysteem veilig is. "Uit onderzoeken is gekomen dat er in onze e-mailsystemen geen enkele kwetsbaarheid zat, dat ze up-to-date en in orde waren. Wij hebben uiteindelijk de kunsthandelaar voor de rechter gedaagd om duidelijk te krijgen dat dit schilderij gekocht en betaald is."

De kunsthandel zegt dat bij hen de beveiliging ook op orde is. Volgens de advocaat van het bedrijf had zijn cliënt niets door. Ook zei hij dat het Twents museum had moeten controleren of het rekeningnummer inderdaad dat van de kunsthandelaar was.

De rechter gaf de Londense kunsthandel gelijk, maar zei er wel bij dat het museum op andere gronden een claim kan indienen. Het Rijksmuseum Twenthe legt zich niet neer bij de uitspraak en beraadt zich hoe het verder moet met deze zaak.