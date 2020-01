Reizigers positief over rookverbod op stations, ook Schiphol wil tabak uitbannen

Nog even snel een sigaret opsteken bij de rookpaal op het perron is er straks niet meer bij. Als het aan ProRail ligt, is roken op alle treinstations in Nederland vanaf 1 oktober verboden. De NS stopt al vanaf 1 april met de verkoop van tabak in winkels op het station.

Reizigersvereniging Rover is positief over het besluit van ProRail en de NS "om een steentje bij te dragen aan een rookvrije generatie in 2040". Volgens de vereniging is een verbod om te roken op stations een logische stap.

"Vroeger mocht je roken in de treinen, toen in een gedeelte van de treinen, toen alleen op de perrons en nu nog maar op een gedeelte van de perrons", zegt woordvoerder Chris Vonk. "Het besluit van vandaag begrijpen we goed. We zitten in een tijd waarin het maatschappelijk niet meer verantwoord is om te roken."

Voor rokers werd het de afgelopen decennia steeds een beetje lastiger om in het openbaar vervoer een sigaret op te steken: