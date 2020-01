Aantal langdurig thuiszittende leerlingen weer omhoog, nu bijna 5000

Het lukt nog steeds niet om langdurig thuiszittende leerlingen met een leerplicht weer naar school te krijgen. Het aantal kinderen dat langer dan drie maanden niet naar school gaat, is in 2019 gestegen naar 4790. In 2018 ging het om 4479 thuiszitters.

Deze leerlingen gaan om uiteenlopende redenen niet naar school. Ze hebben psychische of fysieke problemen, worden gepest, hebben overgewicht of kampen met overmatig cannabisgebruik. Sommigen hebben ernstige problemen thuis, of de school kan niet de geschikte hulp, het zogenoemde passend onderwijs, aanbieden.

Naar nul

De vorige staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, kwam met een plan om het aantal thuiszitters zonder passende onderwijshulp in 2020 naar nul terug te brengen. Er werd een Thuiszitterspact afgesloten met allerlei onderwijsorganisaties en gemeenten. Maar het aantal blijft stijgen.