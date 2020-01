Lesbos wil met drijvend hek migranten buiten houden

Griekenland wil een drijvend hek bouwen in de Egeïsche Zee om bootmigranten te weren. De Grieken willen kijken of ze met zo'n hek migranten kunnen tegenhouden die vanaf de Turkse kust de Griekse eilanden proberen te bereiken.

Het hek zou bij het noorden van het eiland Lesbos in zee moeten komen. De bedoeling is dat het zo'n 2,7 kilometer lang wordt, en vijftig centimeter boven het wateroppervlak uitsteekt. Door het hek van markeringen te voorzien, moet het obstakel ook 's nachts zichtbaar zijn.

Het Griekse ministerie van Defensie heeft aannemers uitgenodigd om binnen drie maanden een ontwerp in te dienen. Voor het project is zo'n 500.000 euro uitgetrokken. In dat bedrag wordt vier jaar onderhoud meegerekend.

Protesten

De minister van Defensie spreekt van een noodingreep om migranten buiten te houden. Velen komen via Turkije Griekenland binnen. Het gaat vooral om vluchtelingen uit Syrië en Afghanistan die het geweld in hun thuisland ontvluchten, schrijft de BBC.

De Turkijedeal van 2016 moest een einde maken aan de migranteninstroom. Desondanks is de route over water is recent weer populair geworden onder migranten, wat tot protesten onder de lokale bevolking op de Griekse eilanden heeft geleid. Bijna 60.000 migranten waagden vorig jaar de oversteek. Dat is twee keer zoveel als in 2018, blijkt uit cijfers van de VN.

De Hoge VN-Commissaris voor de Vluchtelingen heeft kritiek op het Griekse voornemen en wil dat Griekenland meer doet om de asielprocedures te versnellen. Zo zit het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos momenteel overvol. Hulporganisaties waarschuwden eerder voor de extreem slechte leefomstandigheden in het kamp.