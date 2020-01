Geldautomaten blijven voorlopig 's nachts uit in strijd tegen plofkraken

Geldautomaten blijven naar verwachting nog ruim een jaar langer 's nachts dicht, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken. De maatregel werd in december afgekondigd om plofkraken tegen te gaan.

Volgens de banken blijkt uit een eerste evaluatie dat het uitzetten van geldautomaten tussen 23.00 uur 's avonds en 07.00 uur 's ochtends effect heeft. Sindsdien zijn er vier plofkraken gepleegd.

De banken verwachten dat het nog tot april volgend jaar duurt voor automaten zijn uitgerust met de techniek om geld automatisch onbruikbaar te maken bij een plofkraak. Tot die tijd blijven de automaten 's nachts buiten werking.

Sommige wel langer aan

Zo'n honderd geldautomaten, vooral in uitgaansgebieden, gaan de komende maanden 's nachts wel langer open, tot 02.00 uur. Volgens de banken worden deze machines 's nachts het meest gebruikt en is de kans op plofkraken er ook kleiner.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken blijft het ongemak voor mensen beperkt, omdat minder dan twee procent van alle geldopnames 's avonds laat en 's nachts gebeurt. Ook blijkt uit eigen onderzoek van de banken dat er veel begrip is voor de maatregel.

Explosieven

In december stelden de banken een nachtsluiting in voor geldautomaten, omdat het aantal plofkraken weer toenam. Vorig jaar werden, tot de maatregel werd ingevoerd, 71 automaten opgeblazen. Vaak gebeurde dat met zware explosieven.

Het aantal plofkraken varieert van jaar tot jaar. In 2018 waren het er 43 en het jaar daarvoor 87. Een van de manieren om een plofkraak te plegen, is door explosieven in de automaat te schuiven. Dat kan niet als de automaat buiten werking is.

Op dit moment wordt nog in kaart gebracht welke geldautomaten risico opleveren voor omwonenden en verplaatst moeten worden. De banken verwachten daar in april mee te beginnen.