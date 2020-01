Onderzoek: stoppen met roken loont meer dan gedacht

De longen van ex-rokers herstellen beter dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van het Britse Wellcome Sanger Institute waarin de cellen in longen van rokers met die van ex-rokers zijn vergeleken.

Eerder was al duidelijk dat stoppen met roken dat kans op longkanker verlaagt. Uit de nieuwe studie, die is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, blijkt nu hoe dat komt: een deel van de beschadigde cellen lijkt zich te herstellen.

86 procent van de gevallen van longkanker ontstaat door roken, zegt KWF Kankerbestrijding. De reden dat kanker ontstaat, is omdat de schadelijke stoffen in sigarettenrook leiden tot celveranderingen, ook wel mutaties genoemd. De cellen van rokers hebben tot wel 10.000 van dit soort mutaties, die ervoor zorgen cellen zich anders gaan gedragen en mensen longkanker kunnen krijgen.

'Nooit te laat om te stoppen'

De Britten onderzochten de cellen van zestien rokers, ex-rokers en niet-rokers. In de longen van rokers blijkt 90 tot 96 procent van de cellen veranderd. Bij ex-rokers neemt het aantal cellen met abnormaal veel mutaties af naar 20 tot 40 procent. Ex-rokers hebben vier keer meer gezonde cellen dan rokers.

"Dit onderzoek toont aan dat het nooit te laat is om te stoppen", zegt een van de onderzoekers. "Sommige mensen in ons onderzoek rookten tientallen jaren een pakje per dag, maar hadden enkele jaren na het stoppen talloze cellen die geen schade meer vertoonden."