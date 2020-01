Duizenden leraren de straat op vanwege tweedaagse staking

Het is de tweede keer in een aantal maanden dat onderwijzers het werk neerleggen. In november vorig jaar werd ook al gestaakt, toen bleven zo'n 4400 scholen dicht. Kort daarvoor had minister Slob 460 miljoen euro extra toegezegd voor het onderwijs, maar dat was volgens de vakbonden niet genoeg. Maandag kwam daar nog 9 miljoen euro bij om zij-instromers aan te trekken. De bonden eisen dat er in totaal 1,65 miljard euro extra naar onderwijs gaat.

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag boden maanden ook hun noodplannen voor het onderwijs aan, waarin de steden met oplossingen komen om de werkdruk voor leraren te verlichten.

Grootte van tekort

Uit recente ramingen blijkt dat voor het schooljaar 2024/2025 een tekort van 1300 fte aan middelbare schoolleraren wordt verwacht. In het basisonderwijs is dat 1970 fte. Naar hoeveel openstaande vacatures zich dat vertaalt, kan het ministerie van Onderwijs niet precies zeggen. De bonden voorspellen voor 2025 tekorten van 5716 leraren in het basisonderwijs en 1304 docenten in het middelbaar onderwijs.