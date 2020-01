EU-commissarissen willen nieuw migratiepact: 'Alle landen moeten bijdragen'

De EU worstelt sinds de grote migratiecrisis van 2015-2016 met het gezamenlijke migratiebeleid. Bestaande afspraken, zoals de Dublin-regels waarbij migranten de asielprocedure moeten volgen in het eerste EU-land van aankomst, bleken onwerkbaar. Griekenland en Italië konden de enorme toeloop van vluchtelingen en migranten niet aan.

Een herverdeling van asielzoekers over de hele EU kwam nooit van de grond. "Het is duidelijk dat die asielzoekersquota niet de juiste oplossing waren", zegt de Zweedse Eurocommissaris Johansson in Trouw.

Tegelijkertijd vindt ze dat landen die weinig of geen migranten willen opvangen en ook geen geld wilden doneren, vooral uit Oost-Europa, verplicht moeten bijdragen aan het oplossen van de problemen van de zuidelijke lidstaten. "We moeten iets verzinnen waarbij een herverdeling niet de enige manier is om de landen te helpen die onder grote migratiedruk staan. Dat is een van de gevoelige onderwerpen waarover we nu aan het praten zijn. Maar ik denk niet dat vrijwillige solidariteit een optie is."

Voor haar collega Schinas is het duidelijk: wie niet opvangt, moet betalen. "Iedereen moet z'n bijdrage leveren op de een of andere manier. Ook dit zal niet makkelijk worden, maar we moeten het doen. Of het nou in Oost-, Noord-, West- of Zuid-Europa is, overal leeft het besef dat de EU niet een tweede keer kan falen met zo'n groot onderwerp."