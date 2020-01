Unilever wil meer omzet, theemerken gaan mogelijk in de verkoop

Unilever, maker van uiteenlopende producten zoals deodorant, ijs en pindakaas, wil een hogere omzet draaien. Mogelijk betekent dit dat theemerken (onder meer Lipton) van de hand worden gedaan omdat er te weinig groei in zit.

Unilever streeft naar een jaarlijkse groei van 3 tot 5 procent, al is dat in 2019 niet gelukt. De groei bleef steken op 2,9 procent.

Ook voor de eerste maanden van dit jaar denkt het Nederlands-Britse concern de doelen niet te halen en daarom neemt het nu maatregelen. Er moeten naar eigen zeggen sneller nieuwe innovatieve producten op de markt komen en er wordt gesneden in kosten. Een optie die op tafel ligt is dus de verkoop van de thee-merken.

Consument laat het afweten

"De verkoop van traditionele zwarte thee, het grootste deel van de verkoop, neemt al jaren af door veranderende voorkeuren van consumenten", zegt de financiële topman van Unilever, Graeme Pitkethly, in een toelichting. Thee is goed voor minder dan 6 procent van de omzet van het bedrijf.

De winst van Unilever daalde met 38 procent naar 6 miljard euro. Vooral in Zuidoost-Azië en China is de groei minder dan verwacht.

Het bedrijf verwacht last te krijgen van de uitbraak van het corona-virus, maar in welke mate het daardoor wordt geraakt, durft Unilever niet te voorspellen.

Shell verdient ook minder

Ook een andere groot Nederlandse-Britse multinational maakt minder winst. Shell maakte vanochtend bekend dat de winst over 2019 is uitgekomen op 14,3 miljard euro. Dat is een derde minder dan een jaar geleden. Het olieconcern merkt vooral de gevolgen van de lagere olieprijs.

Op de beurs daalt het aandeel Shell vanochtend met meer dan 4,5 procent.