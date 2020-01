Minder pijnlijke prikken, meer duidelijkheid bij opsporen prostaatkanker

De prik die nodig is om de ziekte vast te stellen, is bijzonder pijnlijk: met naalden worden via de anus twaalf stukjes weefsel van het geslachtsorgaan, dat zich net onder de blaas bevindt, verzameld. Ook kan de afname van die zogeheten biopt complicaties veroorzaken, zoals bloedingen en ontstekingen.

Daarnaast blijkt dat bij de oude richtlijn in bijna 60 procent van de gevallen geen tumor werd gevonden. Oftewel bij 23.000 van de 40.000 geprikte mannen.

"Dus zoveel mannen hoef je straks niet meer met die naalden te prikken. En bij de anderen prik je nu gericht", zegt hoogleraar Barentsz. Verder zijn bij die 'gerichte prik' nog slechts drie naalden nodig in plaats van twaalf en krijgt de patiënt de definitieve uitslag binnen een paar weken al te horen in plaats van enkele maanden.

15 miljoen euro winst

Ander voordeel van de nieuwe methode is volgens Barentsz dat op de MRI-scan enkel agressieve kankers te zien zijn. Eventuele niet-agressieve kankersoorten blijven onontdekt, in tegenstelling tot bij de prikrichtlijn.

"En die soorten kankers kwamen we best vaak tegen in de biopten. Maar daar ga je niet dood aan en die hoef je dus niet te behandelen." In de praktijk zag Barentsz alleen wel vaak dat er een behandeltraject werd gestart. Die onnodige behandelingen nemen met de nieuwe richtlijn af, denkt hij.

De verwachting is dat de nieuwe richtlijn daarom de zorgkosten zal terugdringen. Naar schatting nemen de kosten met zo'n 375 euro per patiënt af, oftewel met zo'n 15 miljoen euro in totaal.