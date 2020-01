Langste drugssmokkeltunnel ontdekt tussen Mexico en VS

Amerikaanse grensbewakers hebben in Californië een tunnel van ruim 1,3 kilometer ontdekt die naar Mexico leidt. Vermoedelijk werd deze gebruikt voor drugssmokkel.

"Ik ben opgetogen dat deze geraffineerde drugstunnel van hoog niveau is ontdekt en onbruikbaar zal worden gemaakt", zegt een grensbewaker. Volgens de Amerikaanse Customs and Border Protection begint de tunnel in een industrieel gebied in de Mexicaanse grensstad Tijuana.

Het zou de langste illegale tunnel ooit ontdekt zijn. Niet alleen is hij lang, de tunnel is ook voorzien van een rails, luchtventilatie, stroom en een lift.

21 meter ondergronds

Volgens een agent van een speciale politie-eenheid tonen de "complexiteit en lengte" van deze specifieke tunnel de "tijdrovende moeite die transnationale criminele organisaties ondernemen voor smokkel over de grens".

Niemand is gearresteerd en ook zijn er geen beslagleggingen gedaan. De autoriteiten ontdekten de tunnel eind augustus na jarenlang onderzoek. Hij ligt 21 meter onder de grond, is 1,7 meter hoog en 60 centimeter breed.