Robert Oey, partner van burgemeester Halsema, verzet zich tegen taakstraf

Robert Oey, de man van de Amsterdamse burgemeester Halsema, verzet zich tegen de taakstraf die hem is opgelegd voor verboden wapenbezit. Het Openbaar Ministerie in Noord-Holland bevestigt dat na berichtgeving van De Telegraaf.

De 53-jarige filmmaker had een revolver in zijn bezit, zonder daar een vergunning voor te hebben. De 15-jarige zoon van hem en Halsema werd vorig jaar opgepakt toen hij die revolver bij zich had. Oey verklaarde later dat hij het voor zijn werk als filmmaker in een kast had gelegd.

Afgelopen december kreeg Oey in een besloten zitting een taakstraf van 40 uur opgelegd. Nu hij zich verzet, zal de politierechter in Amsterdam zich in het openbaar over de zaak buigen.

Geen hoger beroep

Het aantekenen van verzet is een juridische procedure waarbij de veroordeelde persoon zich alsnog inhoudelijk verweert tegen de beschuldiging. Het is anders dan een hoger beroep, dat door een hogere rechtsinstantie wordt behandeld.