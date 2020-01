Veel methaan lekt in VS weg bij gaswinning, 'daar mag veel meer dan hier'

In Nederland zijn de Amerikaanse methodes strikt verboden. Hier moeten dit soort vloeistoffen worden opgevangen in een afgesloten bassin, zodat het niet met de buitenlucht in contact kan komen, vertelt Peters.

Ook is hier het affakkelen, het verbranden van aardgas dat niet verder kan worden geproduceerd, verboden - uitzonderingssituaties daargelaten. "In de VS mag dit wel. Je denkt dat het goed is, want bij het verbranden van gas komt vooral CO2 vrij. Maar er blijft altijd een percentage methaan dat onverbrand de lucht ingaat."

Gas- en olieconcern Shell, een van de grootste olie- en gasbedrijven ter wereld, laat weten er veel aan te doen om methaanlekken te voorkomen. Het bedrijf spoort ze naar eigen zeggen actief op om ze te kunnen dichten. Shell heeft zich verder ten doel gesteld om de intensiteit van de uitstoot in 2025 onder de 0,2 procent te krijgen.

Onder Trump minder regels

Onder president Trump zijn milieuregels versoepeld, waardoor de energiesector daar meer methaan mag vrijlaten in de atmosfeer. Trump heeft niet veel op met klimaatbeleid en heeft aangekondigd uit het Klimaatakkoord van Parijs te stappen. Ook sommige landen in het Midden-Oosten en Rusland gaan minder ver in hun aanpak van de uitstoot, vertelt Jan Dirk Jansen van de TU Delft.

Dat leidt ook tot discussie in Nederland. "Er wordt vaak gezegd dat we beter Nederlands gas kunnen blijven gebruiken dan meer Russisch gas importeren, vanwege die methaanlekken. Straks kunnen we vanuit de ruimte zien of dat ook echt zo is, en waar ze zitten."

De standaard in de Europese Unie en Nederland is eenvoudigweg hoger, zegt Jansen. Dat komt niet alleen door het klimaat, maar ook omdat er hier meer dichtbevolkte gebieden zijn. Daardoor is ook de veiligheid in het geding. "Als je een pijpleiding door de woestijn hebt, heb je er voor wat betreft de veiligheid niet zoveel last van."