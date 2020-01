Mannen vrijgesproken van betrokkenheid plofkraken Duitsland

Twee Amsterdammers en een man uit Utrecht zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij twee plofkraken in Duitsland. Ook zijn ze geen lid van een criminele organisatie, zegt de rechtbank. De Amsterdammers hebben wel 81 dagen celstraf gekregen voor autodiefstal en witwassen.

Volgens de rechter is er geen direct bewijs gevonden dat de mannen de geldautomaten in het westen van Duitsland hebben opengebroken. Zo blijkt uit telefoongegevens die het Openbaar Ministerie had aangedragen niet voldoende dat de drie betrokken waren en is hun dna niet aangetroffen bij de plofkraaklocaties.

Vlak voor een van de plofkraken werd gepleegd werd een gestolen Nederlandse auto in Duitsland geflitst. Op de foto die is gemaakt zijn volgens justitie twee van de mannen te zien. Op de terugweg is de auto weer geflitst, maar toen waren de drie inzittenden gemaskerd. Het OM zag dit ook als bewijs voor betrokkenheid van de mannen, maar de rechter vindt de kwaliteit van de foto niet duidelijk genoeg om op basis daarvan mensen te kunnen herkennen.

118.000 euro

De plofkraken werden begin 2017 gepleegd in het westen van Duitsland. De ene geldautomaat stond in Neukirchen-Vluyn, net over de grens bij Venlo, de andere in Aachen-Simmerath, zo'n 70 kilometer ten zuidoosten van Maastricht. In Neukirchen-Vluyn maakten de daders zo'n 118.000 euro buit. De tweede plofkraak leverde niets op. In beide gevallen was de schade groot.

De politie kwam de drie verdachten op het spoor nadat de naam van een van hen naar voren was gekomen in een onderzoek naar twee schietpartijen bij een coffeeshop in Amsterdam. Een paar maanden later werden de drie opgepakt. Oorspronkelijk zouden zij in Duitsland worden berecht, maar op verzoek van de Duitse justitie gebeurde dat uiteindelijk toch in Nederland.

Het Openbaar Ministerie had straffen geëist tot acht jaar cel.