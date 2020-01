BBC bezuinigt bij nieuwsredactie, 450 banen verdwijnen

BBC News gaat flink bezuinigen op de redactie. De Britse publieke omroep kondigde in een persbericht aan dat 450 mensen hun baan verliezen, als gevolg van bezuinigingen.

De BBC moet zo'n 95 miljoen euro korten. Met het afslanken van het personeelsbestand moet dit doel in 2022 zijn behaald.

Bij de nieuwszender werken zo'n 6000 mensen, verspreid over regionale redacties, themaredacties en bureaus in tientallen landen op meerdere continenten. Nieuwsdirecteur Fran Unsworth wil dat er, in plaats van allerlei verschillende redacties, een centrale redactie komt die het nieuws gaart. Door die samenvoeging worden veel journalisten, redacteuren en mogelijk ook presentatoren overbodig.

'Moeten ons aanpassen'

De bezuinigingen zijn nodig om met de tijd mee te gaan, zegt Unsworth. "De BBC moet het hoofd bieden aan de veranderende manier waarop het publiek ons gebruikt. We moeten ons aanpassen en ervoor zorgen dat we 's werelds meest betrouwbare nieuwsorganisatie blijven. En daarbij cruciaal is dat we ook relevant zijn voor mensen die we momenteel niet bereiken."

De vakbond voor journalisten noemt de bezuinigingen "schadelijk en een existentiële bedreiging voor de BBC". De bond is in gesprek met het omroepbestuur.