Dolly Dots weer bijeen voor tournee langs theaters

Dé Nederlandse meidengroep van de jaren 80, de Dolly Dots, gaat weer optreden. De vijf leden van de groep, onder wie Angela Groothuizen, maken vanaf komende september tot februari 2021 een tournee langs Nederlandse theaters. De tournee wordt afgesloten met twee optredens in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

De oorspronkelijk uit zes leden tellende groep brak in 1979 door met (Tell It All About) Boys. Dat nummer stond dertien weken in de top-40 met de negende plaats als hoogste notering. Andere bekende hits zijn Radio (1979), Hela-di-ladi-lo (1980) en Love me just a little bit more (1983). Ook in het buitenland had de groep succes, in Japan was Radio goed voor platina.