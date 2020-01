Meer kwetsbare mensen in gevangenis en niet genoeg zorgpersoneel

De gevangenissen in Nederland zien een toename van het aantal kwetsbare gevangenen, zoals mensen met een verstandelijke beperking, drugsverslaving of psychische problemen. Dat staat in een verslag van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, dat voor het eerst jaargesprekken met penitentiaire inrichtingen en andere detentiecentra heeft gevoerd.

De inspectie sprak met mensen uit de directie, maar ook met medewerkers van de gevangenenzorg. Ze pleiten voor een andere, en soms intensievere begeleiding.

Wel wordt opgemerkt dat in alle instellingen het besef aanwezig is dat er veel mensen zitten met een licht verstandelijke beperking. In toenemende mate is er individuele zorg voor deze groep, staat in het rapport, maar "systematische screening aan de voorkant of tijdens detentie is nog niet overal bekend of opgezet".

Isoleercel

Een ander aandachtspunt zijn de wachttijden voor psychiatrische gevangenissen. Uit de gesprekken komt naar voren dat mensen die psychische zorg nodig hebben, nu soms in een isoleercel moeten wachten op een plaats in een specialistisch centrum.

Ook wordt er in het rapport aandacht gevraagd voor gebrekkige informatie-uitwisseling als gevolg van de privacywet, verschillen op gebied van scholing bij de instellingen en de grote personeelstekorten. Het lukt de gevangenissen maar moeilijk om gediplomeerd zorgpersoneel te vinden. "In combinatie met een sterk complexer wordende doelgroep is dit een steeds meer naar voren komend knelpunt", staat in het verslag.