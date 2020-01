Westland krijgt islamitische school ondanks verzet gemeenteraad

Ondanks bezwaren van de Westlandse gemeenteraad komt er een islamitische basisschool in Naaldwijk. De Raad van State stelt minister Slob in het gelijk en staat de nieuwe school toe.

De minister van Onderwijs besloot afgelopen zomer al dat de school er mag komen, maar daar ging de gemeenteraad tegen in beroep. Volgens een meerderheid van de raad belemmert de komst van de school de integratie en heeft de minister de raad voor een voldongen feit gezet.

De Raad van State oordeelde vandaag dat de minister zich aan de wet heeft gehouden en dat de school er dus mag komen.

Directeur Abdelkader Maas van stichting Yunus Emre zegt tegen Omroep West dat de gemeenteraad een achterhoedegevecht voert. "We hebben hier een rechtsstaat. Inhoudelijk is het laatste woord hier al eerder over gezegd. Onze school moet er komen."

Slob eerst ook tegen

Minister Slob was in eerste instantie ook tegen de komst van de nieuwe islamitische school. Het conflict hierover kwam eerder al voor de Raad van State, die in april besloot dat de school er toch mocht komen.

Volgens de hoogste bestuursrechter van Nederland heeft de stichting Yunus Emre aangetoond dat een islamitische basisschool in de gemeente Westland levensvatbaar kan zijn. Volgens de wet komt een school dan in aanmerking voor financiering door de overheid.