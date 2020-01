VS stelt aantal gewonden na Iraanse aanval opnieuw naar boven bij

Het aantal Amerikaanse militairen dat gewond is geraakt bij de Iraanse vergeldingsaanvallen begin deze maand op militaire bases in Irak, is naar boven bijgesteld. Het aantal staat nu op vijftig. Het gaat in alle gevallen om hersenletsel. Negentien militairen zijn nog niet aan het werk.

Het is voor de derde keer dat het aantal gewonden wordt gecorrigeerd. Kort na de wraakactie zei president Trump dat er niemand gewond was geraakt. Later meldde het leger dat er zeker elf militairen waren behandeld en vrijdag sprak het Pentagon van 34 gewonden.

Hoofdpijn

Geconfronteerd met de eerste cijfers zei president Trump dat hij had gehoord dat het ging om militairen met hoofdpijn. Het leger zegt dat sommige verwondingen pas later aan het licht kwamen.

Achttien gewonden zijn behandeld in een Amerikaans militair ziekenhuis in Duitsland. Een militair werd naar Koeweit gebracht, maar is inmiddels weer terug in Irak.

De Iraanse raketaanvallen op twee bases in Irak waren een vergelding voor de dood van de Iraanse generaal Soleimani. Hij werd op 3 januari door de Amerikanen geliquideerd bij de luchthaven van de Iraakse hoofdstad Bagdad.