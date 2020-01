'Sluit minderjarigen na overtreding niet op in politiecel'

Minderjarigen die een strafbaar feit plegen, moeten niet meer in een politiecel worden opgesloten. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) brengt vandaag een advies uit aan ministers Grapperhaus (Justitie) en Dekker (Rechtsbescherming) waarin ervoor gepleit wordt dat in de wet vast te leggen, meldt NRC.

Een kind van 12 jaar of ouder dat verdacht wordt van een overtreding of misdrijf mag door de politie worden vastgezet, in afwachting van verhoor. Bij zwaardere misdrijven kunnen ze daarna maximaal drie dagen in verzekering worden gesteld. Opsluiten is volgens de wet een uiterste maatregel, die voor de kortst mogelijk duur moet gelden. Daarbij moet rekening worden gehouden met de belangen van het kind.

Volgens de RSJ gebeurt dat lang niet altijd. In 2018 werden 21.608 minderjarige verdachten tijdelijk vastgezet, 4675 kinderen bleven langer in de cel. Vaak zaten ze in cellen die voor volwassenen bedoeld zijn, schrijft NRC. "Dat kan voor kinderen beangstigende situaties opleveren, bijvoorbeeld door geschreeuw van dronken of verwarde arrestanten", zegt RSJ-onderzoeker Peter van der Laan tegen de krant.

Het adviesorgaan wil dat kinderen alleen in uitzonderlijke gevallen worden vastgezet, bijvoorbeeld als ze een direct gevaar voor zichzelf of de samenleving vormen. Kinderen zouden een politieonderzoek thuis moeten kunnen afwachten. De RSJ pleit verder voor kindervriendelijke cellen, opleidingen voor het omgaan met minderjarige arrestanten en een maximale detentieduur van 24 uur.