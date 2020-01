Zo wordt er gereageerd op het plan van Trump voor Israël en de Palestijnen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn vredesplan voor het Midden-Oosten gepresenteerd. Met wat hij noemt de "deal van de eeuw" wil hij het Israëlisch-Palestijnse conflict oplossen. De voorstellen oogsten zowel lof als woede.

Benjamin Netanyahu, de Israëlische premier, was vooraf al enthousiast over het plan van Trump. Hij is klaar om "geschiedenis te schrijven". Ook de Israëlische oppositieleider Benny Gantz ziet het plan als "een belangrijke en historische mijlpaal".

Samenzwering

Maar de Palestijnse president Abbas spreekt van een "samenzwering" en wijst het af. "Ik zeg tegen Trump en Netanyahu: Jeruzalem is niet te koop", zei Abbas. "Onze rechten zijn niet te koop en niet onderhandelbaar."

"Ik kan dit geen vredesplan noemen", zei de Palestijnse hoofdonderhandelaar Saeb Erekat voorafgaand aan de presentatie in een interview met de NOS. Hij noemt het plan niet de deal, maar "het bedrog van de eeuw".

De Palestijnen willen niets weten van het Amerikaanse plan: