Terrein Lowlands krijgt carport van 90.000 zonnepanelen

Op het parkeerterrein van festival Lowlands komt een zonnepark van 90.000 zonnepanelen. Bezoekers kunnen vanaf volgend jaar hun auto parkeren op "de grootste solar carport ter wereld", aldus duurzaam energiebedrijf Solarfields.

Het bedrijf gaat samen met festivalorganisator MOJO een terrein aanleggen van 35 hectare. Daarmee biedt het terrein plek voor 15.000 auto's. "Het park wordt een overkapping met zonnepanelen", vertelt Esther Terpstra van Solarfields. " Wanneer je volgend jaar Lowlands bezoekt, dan staat je auto beschut onder de zonnepanelen. En tegelijkertijd wordt er stroom opgewekt."

Het zonnepark blijft permanent op het terrein staan en zal het hele jaar door stroom opwekken. Volgens Terpstra is dat genoeg voor 10.000 huishoudens.

Generatoren

Lowlands verbruikt iedere editie zo'n 300.000 kWh aan elektriciteit. Daarvoor werden tot nu toe generatoren ingezet. De energieopwekkende carport maakt die overbodig. "De opbrengst van de carport staat gelijk aan 100 festivalweekenden per jaar", zegt Terpstra.

Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg hoopt dat het zonnedak bezoekers inspireert om ook "hun steentje bij te dragen aan de verduurzaming van de wereld". "Als er niet snel concrete maatregelen worden getroffen, gaan onze jonge bezoekers de gevolgen van klimaatverandering en milieuverontreiniging in hun dagelijks leven meemaken."

De bouw moet in november beginnen. Het is de bedoeling dat het project volgend jaar mei klaar is, schrijft Omroep Flevoland.