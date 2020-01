Betalen met mobiel neemt vlucht, contant geld op de terugweg

Betalen bij de kassa met de smartphone is in 2019 snel populairder geworden. In het begin van het jaar was het aantal mobiele betalingen nog laag, maar alleen al in december werd er 31 miljoen keer met de smartphone betaald.

Bij ruim 6 procent van alle pintransacties wordt er met een smartphone betaald, blijkt uit cijfers van Betaalvereniging Nederland.

Alle grote Nederlandse banken bieden sinds vorig jaar Apple Pay aan. Daardoor werd het voor gebruikers van een iPhone mogelijk om bij pinautomaten met de smartphone af te rekenen. Pinnen met Android-toestellen was al langer mogelijk, maar dat werd niet op grote schaal gedaan.

In de cijfers van Betaalvereniging Nederland over betalingen met smartphone zitten ook de betalingen met wearables, zoals de betaalring van ABN Amro, maar die worden aanzienlijk minder gebruikt dan smartphones.

Cash op retour

Er werd in 2019 meer gepind dan ooit tevoren. Het ging om 4,7 miljard transacties, een stijging van bijna 8,5 procent.

Het gaat ten koste van betalen met contant geld. Vier jaar geleden ging het nog om bijna 3 miljard euro aan betalingen per jaar met briefjes of muntjes. Vorig waren dit nog 2,3 miljard aan -transacties. Ook onderlinge betalingen tussen consumenten gaan steeds vaker digitaal, bleek uit cijfers van De Nederlandsche Bank.