Nederland onderzoekt gezamenlijke evacuatie uit China vanwege virus

Minister Blok van Buitenlandse Zaken onderzoekt de mogelijkheid om samen met Frankrijk burgers uit Wuhan te evacueren. Voor zover bekend bevinden zich twintig Nederlanders in de stad waar het dagelijks leven is stilgelegd door maatregelen tegen het besmettelijke coronavirus.

Er is nog geen definitieve beslissing genomen of en hoe de evacuatie gaat plaatsvinden, aldus Blok. Daarover wordt met "meerdere Europese landen" overlegd. Onder de Nederlanders in Wuhan zijn er geen besmettingen van het coronavirus bekend, zegt de minister.

Frankrijk start morgen met de evacuatie van Fransen uit Wuhan. Een vliegtuig haalt dan een eerste groep Fransen terug. Het gaat uitsluitend om burgers die geen symptomen van het virus vertonen. In totaal bevinden zich tussen de 500 en 1000 Fransen in Wuhan.

Reisadvies aangescherpt

Eerder vandaag heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor China aangescherpt. Voor het hele land gelden er veiligheidsrisico's, voor de provincie Hubei geldt dat alle niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden.

De Chinese overheid treft vergaande maatregelen om de besmetting en verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daardoor is het openbare leven in verschillende steden tot stilstand gekomen. Iedereen wordt aangeraden zoveel mogelijk binnen te blijven.

In totaal zijn 106 mensen overleden aan het coronavirus. In heel China zijn voor zover bekend meer dan 4500 mensen besmet geraakt. In Frankrijk zijn drie patiënten besmet, in Duitsland één.