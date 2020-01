Limburgse huisarts voor derde keer gearresteerd om seksueel misbruik

Een huisarts met een praktijk in Brunssum is voor de derde keer aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van patiënten. Na aangifte van twee oud-patiënten werd de man gisteren gearresteerd.

Details over het gemelde misbruik zijn niet bekend. Het onderzoek loopt nog, de arts wordt verhoord.

De huisarts moest in 2018 al eens voor de rechter verschijnen, omdat hij tijdens een huisbezoek seks had met een patiënt. Het Openbaar Ministerie eiste anderhalf jaar cel tegen de man, maar hij werd vrijgesproken omdat de rechtbank misbruik niet bewezen achtte. Het hoger beroep in deze zaak loopt nog. Het medisch tuchtcollege schorste de man wel voor een half jaar.

In augustus vorig jaar werd de huisarts voor de tweede keer aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van een patiënt. Ook deze zaak loopt nog, meldt 1Limburg.