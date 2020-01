Nederlandse rapper Murda scoort hit na hit in Turkije

Hij maakt al zo'n dertien jaar muziek, tot voor kort vooral in het Nederlands met een beetje Engels tussendoor. Eind vorig jaar begon de Nederlands-Turkse rapper Murda ook Turkse nummers te schrijven. En daarmee bestormt hij nu de hitlijsten in Turkije: de hiphopartiest staat er momenteel op nummer 1, 2 én 3 van de top-200 van Spotify.

Het voelt als zijn grote doorbraak, zegt hij over het succes. In Nederland is Murda in de hiphopwereld al wel bekend - "ik word hier en daar al jaren herkend" - maar hij had nooit gedacht dat hij met zijn nieuwe nummers zo veel meer mensen zou bereiken. "Ik had natuurlijk wel vertrouwen in mijn werk, maar dit gaat mijn verwachtingen te boven. Ik heb een screenshot van de Spotify-lijst gemaakt, dat ga ik zeker inlijsten."

Van 'Turk' naar 'Murda'

Murda, wiens echte naam Önder Dogan is, werd in 1984 geboren in Amsterdam, maar woonde vanwege het werk van zijn "avontuurlijke ouders" ook delen van zijn jeugd in Spanje en Turkije. In 2008 bracht de rapper zijn eerste album uit. Daarna werkte hij samen met andere Nederlandse hiphopartiesten, onder wie Ronnie Flex, Bizzey en Kraantje Pappie.

Zijn artiestennaam was overigens niet altijd Murda: de rapper noemde zichzelf eerder onder andere 'Turk' en 'Murda Turk'. "Iedereen bij mij op school noemde me Turk, omdat ze mijn echte naam niet konden uitspreken. Daarom besloot ik daarvan mijn artiestennaam te maken. Maar op school klinkt 'Turk' toch heel anders dan wanneer mensen me op straat zo noemden. Daar had ik niet over nagedacht." Nu blijft zijn artiestennaam daarom Murda, zegt de rapper.

Instagram

Vorig jaar kwam hij in contact met de Turkse hiphopartiest Ezhel. "We volgden elkaar al een tijdje op Instagram. Daar zei Ezhel tegen me: 'Bro, ik luister al tien jaar naar jouw muziek.' Ik dacht: hoe kan dat nou? Waarom spreken we elkaar dan nu pas? En toen heb ik hem gezegd dat ik hem Amsterdam zou laten zien als hij een keer in Nederland zou optreden. Dat is precies hoe het ging. En van samen chillen gingen we uiteindelijk samen de studio in."

Met Ezhel scoorde Murda in september vorig jaar zijn eerste Turkstalige hit: 'AYA'. Het nummer is inmiddels al meer dan 100 miljoen keer bekeken op YouTube: