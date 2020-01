Frauderende penningmeester moet ruim vier ton terugbetalen

Een 56-jarige man uit Zwolle moet ruim 400.000 euro terugbetalen. Hij verduisterde het bedrag toen hij werkte als penningmeester van de verenigde personeelsverenigingen van het ministerie van Financiën.

De Zwollenaar was een hoge ambtenaar bij de Belastingdienst en werd daarom gezien als de aangewezen man om de kas van de personeelsverenigingen te beheren. In 2015 werd echter duidelijk dat hij vaak geld overmaakte naar zijn eigen bankrekening. Een groot deel van de administratie is volgens RTV Oost spoorloos. Uit de stukken die wél gevonden werden, bleek dat de man zo'n 1000 euro per dag achterover drukte.

De man werd in 2017 al veroordeeld tot twee jaar celstraf. Deze veroordeling is in het kader van de 'pluk-ze-wetgeving': een maatregel waarmee onterecht verkregen geld kan worden afgepakt van veroordeelde criminelen.