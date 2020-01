Belgische koning Albert II geeft toe: Delphine Boël is mijn dochter

De Belgische koning Albert II geeft toe dat hij de biologische vader is van Delphine Boël. Dat laat de 85-jarige monarch weten na de uitslag van een dna-test.

Delphine Boël (51) stapte zes jaar geleden naar de rechter. Ze zegt al jaren dat Albert haar biologische vader is en ze wil door hem worden erkend. Om die reden spande ze meerdere zaken tegen de koning aan.

De koning sprak altijd tegen dat Boël zijn dochter was en weigerde eerst dna af te staan, maar het hof van beroep in Brussel dwong hem daar in mei toe op straffe van een dwangsom van 5000 euro per dag. De advocaat van Albert probeerde het resultaat van de dna-test nog geheim te laten houden, maar het hof ging daar niet in mee.

Boël's moeder, Sybille de Selys Longchamps, heeft vanaf de jaren 60 jarenlang een affaire gehad met koning Albert. Die was op dat moment al getrouwd met koningin Paola. Eerder bleek al dat zakenman Jacques Boël, met wie de barones getrouwd was op het moment van de geboorte van Delphine, niet haar biologische vader is.

Koning stopt procedure

"Zelfs als er juridische argumenten en bezwaren zijn om het feit te rechtvaardigen dat legaal vaderschap niet noodzakelijk een weerspiegeling is van biologisch vaderschap en dat de gevolgde procedure hem twijfelachtig lijkt, besloot koning Albert zich erbij neer te leggen en in eer en geweten een einde te maken aan deze pijnlijke procedure", staat in de verklaring van de advocaat.

"Koning Albert wil erop wijzen dat hij sinds de geboorte van mevrouw Delphine Boël niet betrokken was bij enige familie- sociale of educatieve beslissing met betrekking tot mevrouw Delphine Boël, en dat hij altijd de link respecteerde die bestond tussen mevrouw Delphine Boël en haar wettelijke vader, Jacques Boël."

Recht op de erfenis

De kunstenares Boël kan nu aanspraak maken op een deel van de erfenis van de Belgische koning, maar het is volgens Belgische media niet duidelijk of ze ook aanspraak maakt op de titel van prinses. Ze zei eerder dat het haar altijd ging om de erkenning en niet om het geld.

Albert II trad in 2013 af als koning en werd opgevolgd door zijn zoon Filip. In België houdt ook een afgetreden koning die titel.