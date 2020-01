Forum voor Democratie partij met meeste leden

Forum voor Democratie is de politieke partij met het hoogste aantal leden, blijkt uit cijfers van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) dat de aantallen jaarlijks publiceert. Het is voor het eerst dat FvD het meeste leden van alle partijen heeft. In totaal zijn het er 42.794, dat is ruim 3000 meer dan het CDA.

Gerrit Voerman van DNPP noemt het een unieke ontwikkeling, omdat de partij van Thierry Baudet nog maar drie jaar bestaat. Vorig jaar kwamen er 12.000 leden bij voor Forum. De partij won in maart de verkiezingen voor de Provinciale Staten, maar er was ook een interne strijd die leidde tot een afsplitsing in de Eerste Kamer onder leiding van mede-oprichter Henk Otten. Baudet claimde al in december de grootste ledenpartij van Nederland te zijn.

De tweede partij is de PvdA met ruim 41.000 leden, daarna het CDA met 39.000. Die twee partijen verloren het afgelopen jaar juist leden, waardoor ze voorbijgestreefd zijn door Forum. Het ledenaantal van het CDA ging ruim 9 procent achteruit en de PvdA 3 procent. De meeste opzeggingen waren er bij de SP, die partij raakte 12 procent van zijn leden kwijt. De VVD, de grootste partij in de Tweede Kamer, staat op plek 9.

Andere partijen die groeien zijn de Partij voor de Dieren en GroenLinks. De ChristenUnie en Denk bleven stabiel. In totaal zijn ruim 300.000 mensen lid van een politieke partij die in de Tweede Kamer vertegenwoordigd is.