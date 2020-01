Amerikaanse staalheffingen deels van de baan

De Amerikaanse importheffingen voor gelamineerd staal zijn van de baan. Minister Kaag van Buitenlandse Handel zegt dat onderhandelingen met de VS tot het afblazen van dit deel van de heffingen hebben geleid. Dat is goed nieuws voor onder meer Tata Steel, dat door de heffingen flink getroffen wordt.

Per 2019 gold voor nieuwe contracten een heffing van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium. President Trump wil met deze fikse importheffingen de Amerikaanse staalindustrie beschermen. Maar ook omdat Japan wel een vrijstelling had, was dat voor Tata Steel een slechte ontwikkeling.

Minister Kaag spreekt van "een belangrijke zege voor Tata, ook voor de werkgelegenheid. De productielijn was in gevaar".

Topje van de ijsberg

"Dit is goed nieuws", zegt een woordvoerder van Tata Steel Nederland. Je ziet dat dit soort gesprekken hun vruchten afwerpen. We waarderen de inspanningen van minister Kaag." Tegelijk noemt ze de stap "het topje van de ijsberg". Ook de minister erkent dat dit succes nog maar een eerste stap is.

De heffingen die nu geschrapt worden gaan alleen om een deel van het verpakkingsstaal. Tata exporteerde vorig jaar 531.000 ton staal naar de VS. Zo'n 300.000 ton daarvan was verpakkingsstaal, en op een derde daar weer van verdwijnen nu de heffingen. Dat is dus minder dan een vijfde van alle staalexport naar de VS.

"Dit is nog geen vrijwaring voor de totale export", aldus de woordvoerder van Tata Steel Nederland. "We houden ons aanbevolen voor verdere stappen." Op de geplande reorganisatie bij Tata Steel heeft deze ontwikkeling geen effect. "Die staat hier helemaal los van".

Geavanceerde staalsoorten

Die verdere stappen wil minister Kaag ook graag zetten. Ze hoopt dat dit het begin is van een "nog veel groter te regelen pakket". Met het oog op de geopolitieke ontwikkelingen, waaronder ook de handelsontwikkelingen met China, zijn meer afspraken volgens Kaag zowel in het belang van Nederland als de Verenigde Staten.

Daarbij hebben Nederland en de Europese Unie de opgevoerde reden voor de heffingen nooit erkend. "Wij tonen nu aan dat het niet om concurrentie gaat met de Amerikaanse markt. Het principepunt blijft dat we het heel jammer vinden dat er heffingen zijn voor bondgenoten. We moeten blijven kijken naar het grotere geheel, want het gaat om heel veel banen en heel veel belangen", zegt minister Kaag.

Tata Steel maakt geavanceerde staalsoorten in bepaalde dikten en breedten, die de Amerikanen zelf niet produceren. Ze worden gebruikt voor speciale toepassingen in de voedselindustrie en cosmetica. Amerikaanse bedrijven als Crown, Ardagh, Silgan en Ball hebben al heel lang contracten met Tata Steel.