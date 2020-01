Waarom Poetin vandaag niet bij de Auschwitz-herdenking is

"Er was een soort ontvangstruimte, waar al de bezittingen van de gevangenen werden afgenomen", zegt bevrijder Kabanov tegen de NOS. "Goud in allerlei soorten en maten. En ze werden kaalgeschoren, er lagen kubieke meters mensenhaar (...) Ik zag kinderschoentjes opgestapeld, misschien wel tien meter lang, vier à vijf meter breed en anderhalve meter hoog. Er was prikkeldraad, ook prikkeldraad dat onder stroom stond. Daar lagen massa's doden onder en naast."

Kabanov bleef maar kort in Auschwitz. Zijn eenheid moest verder. Op naar Berlijn. Zijn ervaringen en die van zijn kameraden vormen de grondslag voor hoe er ook tegenwoordig nog naar de oorlog wordt gekeken in Rusland. De vernietigingskampen in Polen waren slechts een episode in de oerstrijd tegen de nazi's, die veel meer onvoorstelbare gruwelijkheden kende. De vernietiging van de Joden is niet het belangrijkste hoofdstuk in de Russische geschiedschrijving. Het lijden van de sovjet-bevolking en de heldendom van het Rode Leger zijn veel prominenter.

'Untermenschen'

En dat is als zodanig niet zo opmerkelijk. De Sovjet-Unie, de voorloper van het huidige Rusland, heeft onvoorstelbaar geleden. Aan het eind van de oorlog waren er naar schatting 27 miljoen mensen dood; omgekomen door oorlogsgeweld, uitgehongerd, uitgeput. Tallozen waren verdreven en vernederd, duizenden dorpen en steden volledig verwoest, het hele land lag in puin. De nazi's zagen niet alleen de Joden, maar ook Slaven zoals Russen als Untermenschen. Misschien niet allemaal voor directe vernietiging, maar wel voor slavenarbeid tot de dood erop volgde.

Voor de meeste Russen geldt Auschwitz als een van de bewijzen van de verdorvenheid van het fascisme, niet specifiek als plek waar een genocide op Joden werd uitgevoerd. Er wordt vaak op gewezen dat er in Auschwitz ook sovjet-krijgsgevangenen zijn vermoord. Dat klopt; het waren er naar schatting 15.000. Ongeveer een miljoen Joden eindigden er in de gaskamers of stierven aan uitputting, honger en mishandeling.

Rusland kijkt uit naar 9 mei

Toch is er dezer dagen wel degelijk aandacht voor de Jodenvervolging in Rusland. Er is een Holocaust Herdenkingsweek uitgeroepen, met activiteiten in 59 Russische steden. In Krasnogorsk is er bijvoorbeeld een tentoonstelling van geld dat werd gebruikt in de Joodse getto's in Polen en Tsjechoslowakije. School 1161 in Moskou heeft een programma over de Holocaust onder de veelzeggende titel "De weinig bekende bladzijden over de geschiedenis en de helden van de Grote Patriottische Oorlog". En er is een speciaal filmprogramma over de Holocaust.

Maar die activiteiten vallen in het niet bij de herdenking van de overwinning in de Grote Patriottische Oorlog, zoals de Russen de Tweede Wereldoorlog noemen. De Russische autoriteiten zullen alles uit de kast halen om te zorgen dat niemand 9 mei van dit jaar, als 75 jaar overwinning wordt gevierd, zal vergeten.