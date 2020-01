SP-leider Midden-Groningen vertrekt om nazi-beschuldiging Baudet

De fractievoorzitter van de SP in Midden-Groningen vertrekt per direct uit de gemeenteraad. Aanleiding is een tweet waarin hij Forum voor Democratie-leider Baudet uitmaakte voor nazi.

Maarten Kluit, die twittert onder de naam 'Linksgekkie des Vaderlands', plaatste zijn tweet zaterdagavond. Het was een reactie op een bericht waarin Baudet andere partijen verweet dat ze willen dat "de natiestaat stukgaat". Kluit reageerde daarop: "Mond dicht Nazi! JIJ bent de grootste bedreiging van de natiestaat."

Aanvankelijk was Kluit zich van geen kwaad bewust. Weliswaar verwijderde hij de tweet nadat de landelijke afdeling van de partij er afstand van had genomen en maakte hij excuses voor zijn woordkeus, maar hij bleef achter de inhoud staan. "Ik zie zeker gelijkenissen tussen Baudet en het fascisme en nazisme", zei hij gistermiddag tegen RTV Noord.

Geen keus

Later op de dag, na overleg met zijn fractie en het gemeentebestuur, besloot hij om op te stappen. Volgens zijn opvolger als fractieleider, Han van der Vlist, had Kluit geen keus. "We hebben gezegd: dit kan zo niet, hij moet zijn zetel opgeven."

Kluit zat sinds 2014 namens de SP in de gemeenteraad van Midden-Groningen en werd een paar weken geleden voorzitter van de fractie. De partij heeft 5 van de 33 zetels in de raad en zit in het gemeentebestuur.