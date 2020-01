Herinneringscentrum voor 1300 gedeporteerde Joden uit psychiatrisch centrum

Alle aanwezigen werden in 1943 in een nacht rechtstreeks naar Auschwitz gedeporteerd. Sommige personeelsleden gingen met de patiënten mee, anderen sloegen op de vlucht.

Eli Asser was één van de personeelsleden die de situatie overleefden. Hij werkte in 1943 als leerling-verpleger in het Apeldoornsche Bosch en werd gealarmeerd dat de Duitsers eraan kwamen om de inrichting leeg te halen. "Het gaf ons tijd om na te denken en ons te bezinnen op de vraag wat we gingen doen: gehoorzaam, meegaan met de Duitsers of je verzetten. Je kon je niet verzetten, natuurlijk, maar je kon wel maken dat je wegkwam", vertelde hij er jaren geleden over aan Omroep Gelderland.

Voor personeelsleden die vluchtten voelde het alsof ze de patiënten de rug toekeerden. "Je voelde je een deserteur, je liet de mensen en de patiënten in de steek. Maar tegelijkertijd was er een gevoel dat áls je meeging, er niets meer aan te doen was", zei hij toen. Asser is inmiddels overleden.