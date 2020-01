Amsterdamse band met Nederlands-Turkse roots kan Grammy winnen

Ondertussen wordt Altin Gün steeds meer omarmd in Turkije, zegt de bassist. "Onze zangeres vertelde ons dat we daar op het nieuws waren geweest. We zijn zelfs gevraagd om mee te doen aan de Turkse versie van Who Wants To Be a Millionaire. We dringen door tot het grote publiek."

Maar meer dan de glamour gaat het hem om het contact met de fans. "Mensen kwamen na een optreden in Istanbul naar me toe en zeiden dat ik de energie van hun muziek echt goed voelde, dat ik snap waar hun muziek over gaat."