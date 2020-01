Nieuw coronavirus ook besmettelijk tijdens incubatietijd

Het nieuwe coronavirus is ook al besmettelijk tijdens de incubatietijd, waardoor het aantal infecties flink zal toenemen. Dat zegt de Chinese gezondheidsautoriteit.

Een woordvoerder van de autoriteit onderstreepte vandaag in een toespraak dat er nog maar weinig kennis beschikbaar is over het nieuwe virus. Om die reden kon hij ook niets zeggen over mogelijk gevaarlijkere mutaties van de nieuw opgedoken variant van het coronavirus.

Verschil met Sars

Het SARS-virus, een andere variant van het coronavirus die in 2002 en 2003 ruim 800 mensen het leven kostte, was niet al besmettelijk in de incubatietijd, de periode waarin iemand al wel besmet is, maar nog geen ziekteverschijnselen heeft. Deze incubatietijd varieert van een dag tot twee weken.

De besmetting met het nieuwe virus is wereldwijd bij ruim 2000 mensen vastgesteld. In China zijn er 56 mensen door overleden, buiten China nog niemand.

Meer maatregelen

Er zijn al veel maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo zitten enkele steden min of meer op slot, zijn grote evenementen afgelast, toeristische trekpleisters niet toegankelijk en gelden er strenge reisbeperkingen. Mogelijk komen er nog strengere maatregelen.

Het virus zou te herleiden zijn tot een vismarkt in Wuhan. Daar zijn de eerste mensen eind december besmet geraakt. Op de markt werden naast vis, ook andere dieren verkocht. Chinese autoriteiten kondigden vandaag een verbod aan op de verkoop van deze dieren zoals slangen, dassen en krokodillen.

Het virus is ook aangetroffen in de Verenigde Staten, Thailand, Zuid-Korea, Japan, Australië, Frankrijk en Canada.