D66'ers Vijlbrief en Van Huffelen nieuwe staatssecretarissen Financiën

De D66'ers Hans Vijlbrief en Alexandra van Huffelen worden de nieuwe staatssecretarissen van Financiën. Haagse bronnen zeggen dat tegen de NOS.

Vijlbrief en Van Huffelen nemen de taken over van Menno Snel. Die trad vorig jaar december af vanwege de affaire rond de kinderopvangtoeslag. Honderden ouders werden daarbij onterecht als fraudeur aangemerkt door de belastingdienst. Ze moesten in sommige gevallen tienduizenden euro's terugbetalen zonder dat ze iets fout hadden gedaan.

Eurogroep

De benoeming van Vijlbrief (56) is opvallend. Hij is sinds 2017 ambtelijk voorzitter van de Eurogroep, een van de belangrijkste functies bij de Europese Unie. Hij zou nog zeker een jaar op die post zitten. Nu hij die functie opgeeft, verliest Nederland een invloedrijk ambtenaar aan de top van de Eurogroep.

Vijlbrief kent het ministerie van Financiën goed. Hij was jarenlang topambtenaar op het departement. Daarvoor was hij onder meer onderdirecteur van het Centraal Planbureau.

Eerste vrouw

Van Huffelen (51) wordt de eerste vrouwelijke bewindspersoon ooit op het ministerie van Financiën. Ze is nu nog directeur van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf in Amsterdam en Eerste Kamerlid voor D66.

Daarvoor was ze onder meer wethouder in Rotterdam. Ze zat in hetzelfde college van burgemeester en wethouders als Hugo de Jonge, de huidige minister van Volksgezondheid.

Van Huffelen krijgt de toeslagenaffaire in haar portefeuille. Ze moet onder meer de gedupeerde ouders compenseren en in kaart brengen hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden van de fraudeaanpak van de belastingdienst. Binnenkort komt de commissie Donner met haar eindrapport. Daarin moet staan hoeveel ouders gedupeerd zijn en waar zij recht op hebben.

Daarnaast moet ze een begin maken met de hervorming van het toeslagenstelsel. Het kabinet besloot al eerder dat dit stelsel niet werkt. Ook wordt Van Huffelen verantwoordelijk voor de Douane

Hervormen

Vijlbrief moet de belastingdienst gaan aansturen. Hij krijgt de opdracht die dienst grondig te hervormen. Minister Hoekstra van Financiën kondigde na het vertrek van Snel aan dat de belastingdienst wordt opgeknipt in drie onderdelen. De Douane en de Dienst Toeslagen worden afgesplitst.

De oud-topambtenaar wordt ook verantwoordelijk voor de vliegtaks en de CO2-belasting die het kabinet wil invoeren. Daarnaast moet hij een einde maken aan belastingontwijking.

Komende dinsdag worden de nieuwe bewindspersonen ontvangen door premier Rutte op het torentje.