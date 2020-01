'Boek Eindstation Auschwitz toont het allerzwartste en allermooiste in de mens'

Zijn zoon Melcher is trots dat het boek nu de aandacht krijgt die het verdient, ook al maakt zijn vader het zelf niet meer mee. De kracht van het boek is dat het die enorme hel waar Auschwitz symbool voor staat, terugbrengt tot hele menselijke proporties", vertelt Melcher de Wind tijdens een bezoek aan het voormalige kamp Auschwitz.

"Het is het verhaal van een man die hier komt, probeert te overleven en vertelt wat er met hem is gebeurd. Dat zijn hele gruwelijke dingen, maar ook veel kleine dingen: solidariteit onderling, liefde, vertrouwen, hulp, verdriet. Het boek laat het allerzwartste en het allermooiste in mensen zien."

De liefde voor zijn vrouw Friedel, met wie hij in 1943 in kamp Westerbork is getrouwd, houdt Eddy op de been. In Auschwitz zit hij in Blok 9, zij in Blok 10 ernaast. Daar voert legerarts Josef Mengele zijn wrede medische experimenten uit op de Joodse vrouwen.

In deze video vertelt Melcher de Wind hoe zijn vader met Friedel contact probeerde te houden.