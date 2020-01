Dertig doden door noodweer in Brazilië

Noodweer in Brazilië heeft de afgelopen dagen het leven gekost aan zeker dertig mensen. De doden vielen in de zuidoostelijke deelstaat Minas Gerais.

De slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en het instorten van huizen door overstromingen. Zeventien mensen zijn vermist en duizenden inwoners van de regio zijn dakloos geraakt.

In het gebied regent het al dagen vrijwel onophoudelijk. Vrijdag viel in de hoofdstad van de deelstaat, de miljoenenstad Belo Horizonte, 171,8 millimeter neerslag. Nooit sinds het begin van de metingen 110 jaar geleden was daar zo veel regen op een dag.

De komende dagen wordt meer regen verwacht in het gebied.