Bekijk hier de bevrijdingsjournaals over de winter van '45

Het is de winter van van 1945. Het is ijskoud en brandstof om het huis te verwarmen is er niet. Ondertussen wordt de voedselsituatie in bezet Nederland steeds nijpender. Het rantsoen is inmiddels nog maar 500 calorieën per dag. Wanhopig op zoek naar eten, trekken mensen uit de stad naar de boeren.

Aan de andere kant van Europa trekken de Sovjets snel op. De Russische opmars heeft Berlijn als einddoel.

In deze serie journaals worden de gebeurtenissen uit de winter van 1945 op de voet gevolgd. Bekijk ze hieronder, met het nieuwste journaal bovenaan.

Dag 1: Onvervalst winterweer