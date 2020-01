Een koffer in Auschwitz is de enige herinnering aan de 2-jarige Ingrid de Vries

Naast de struikelstenen voor het gezin Willner is er volgens de Duitse documenten nog een graf van de opa van Ingrid, die in 1940 stierf. Maar een bezoek aan de plaatselijke Joodse begraafplaats leert dat de grafsteen niet meer terug te vinden is. Volgens Sandra Franz is ook een gevolg van de Jodenvervolging: "De joden hadden al hun geld nodig om te vluchten en dus bleef er niets over voor onderhoud van de graven."

Raadsels voor deskundigen

Tijdens het onderzoek naar Ingrid de Vries bleek dat de koffer in het museum van Auschwitz is, terwijl Ingrid de Vries in Sobibor is omgebracht. Volgens de registratie is zij nooit in Auschwitz geweest. Een gegeven dat ook Nederlandse Holocaustdeskundigen voor raadsels zet.

Navraag in Auschwitz leert dat de koffer pas na de bevrijding van het concentratiekamp is aangetroffen. "We hebben meer voorwerpen in onze collectie van slachtoffers die nooit in Auschwitz geweest zijn. Maar we kunnen niet onomstotelijk vaststellen hoe de koffer van Ingrid de Vries in Auschwitz is terechtgekomen", aldus een woordvoerder.

Verschillende deskundigen vertellen dat ingezamelde bezittingen tijdens de oorlog binnen het Derde Rijk naar elders werden gebracht om te worden gesorteerd en onderzocht op kostbaarheden. Guido Abuys van Kamp Westerbork hierover: "Er was een verbinding tussen Sobibor en Auschwitz. Het zou kunnen zijn dat alles per trein naar Auschwitz werd gebracht om daar te worden gesorteerd en verwerkt."

Van de aardbodem weggevaagd

Alles wat dus rest van Ingrid de Vries en haar familie zijn een naam, een koffer en een paar struikelstenen. Zoals zoveel Joodse families is het gezin De Vries weggevaagd van de aardbodem, samen met bijna 6 miljoen andere Joden, Roma en Sinti, homoseksuelen en andere Holocaustslachtoffers.

Sandra Franz uit Krefeld: "Het lot dat dit gezin trof tijdens het nationaalsocialistische regime is doorsnee voor veel Joodse slachtoffers. Zelf vind ik dat er nog relatief veel bekend is over hen. Het komt ook regelmatig voor dat er helemaal niets meer is. Anderzijds, soms is er meer en dan vooral als er overlevenden zijn die zich na de oorlog melden om hun verhaal te vertellen."

In vernietigingskamp Auschwitz kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog zeker 1,1 miljoen mensen om het leven: