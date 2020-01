Schoonmaakster Marokkaanse koning krijgt 15 jaar voor stelen 36 horloges

Een Marokkaanse rechtbank heeft een schoonmaakster van koning Mohammed VI veroordeeld tot vijftien jaar cel voor het stelen van tientallen dure horloges. Dat zegt haar advocaat tegen het Franse persbureau AFP.

De 46-jarige vrouw werkte in een van de paleizen van de koning en was beschuldigd van de diefstal van 36 luxe horloges van de koning. Hoe ze dat precies deed, is niet duidelijk. Een deel van de buit heeft de vrouw omgesmolten en verkocht aan goudhandelaren, verschillende andere horloges bleven intact en zijn verkocht.

Goudhandel

Veertien mannen zijn in deze zaak veroordeeld tot maximaal vier jaar cel. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de goudhandel of actief zijn geweest als tussenpersoon. De groep werd eind vorig jaar opgepakt en zei niets van de diefstal te weten.

Koning Mohammed VI is een van de rijkste monarchen ter wereld, met een geschat vermogen van meer dan twee miljard euro. Naast dure horloges heeft hij in zijn collectie ook dure auto's, schilderijen en jachten.